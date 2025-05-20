Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'ya tepki yağıyor!
Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'ya sosyal medya paylaşımları sebebiyle tepki yağıyor.
Kanal D'nin pazartesi akşamları izlenme rekorları kıran ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, bu kez ekran başarısıyla değil, başrol oyuncularının reklam tercihiyle gündemde.
Dizinin sevilen karakterlerinden Alya'yı canlandıran Sinem Ünsal ve Cihan Albora rolüyle dikkat çeken Ozan Akbaba, sosyal medya hesaplarından aynı anda Coca-Cola reklamı paylaşınca, tepkilerin hedefi oldu.
Dizi hayranlarının büyük ilgi gösterdiği iki oyuncunun, Coca-Cola markasıyla iş birliği yaparak eş zamanlı tanıtım yapması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, özellikle İsrail'e yönelik boykot çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde bu reklamın zamanlamasını sert bir şekilde eleştirdi.
Tepki gösterenler arasında yalnızca sosyal medya kullanıcıları değil, kamuoyunda tanınan isimler de yer aldı.