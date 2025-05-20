Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'ya tepki yağıyor!

Dizi hayranlarının büyük ilgi gösterdiği iki oyuncunun, Coca-Cola markasıyla iş birliği yaparak eş zamanlı tanıtım yapması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, özellikle İsrail'e yönelik boykot çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde bu reklamın zamanlamasını sert bir şekilde eleştirdi.