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Türkiye Sigorta'dan sağlık sigortalarında kadınlara özel indirim fırsatı

Türkiye Sigorta'dan sağlık sigortalarında kadınlara özel indirim fırsatı

Türkiye Sigorta, sağlık sigortası ürünlerinde yaptığı indirim kampanyasıyla 18-64 yaş arasındaki kadınlara avantajlı sigorta fırsatı sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, ailelerin büyüme heyecanına ortak olmak amacıyla Doğum Ek Teminatı'nı da indirim kapsamına dahil ederek, teminat kapsamındaki Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) için 12 ay, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) için 6 ay olan bekleme süresini mayıs ayı boyunca düzenlenecek poliçelerde kaldırıyor.

Bu sayede, poliçe başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen gebeliklerde Doğum Teminatı, bekleme süresi olmaksızın kullanılabiliyor.

Türkiye Sigorta, ÖSS ile farklı ihtiyaçlara uygun dört plan seçeneği sağlarken, TSS ürünlerinde her bütçe ve ihtiyaca yönelik ayakta ve yatarak tedavi seçeneklerinin yer aldığı paketleri sigortalılarının hizmetine sunuyor.

Riskli Hastalıklar Sigortası'nda ise "Genişletilmiş Riskli Hastalıklar", "Riskli Hastalıklar Tedavi ve Destek", "Kadınlara Özel Riskli Hastalıklar" olarak üç farklı seçenek imkanı sağlanıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Türkiye Sigorta anlaşmalı banka şubeleri ve acenteleriyle iletişime geçerek detaylı bilgi alabiliyor.

"12 aylık bekleme süresi bu kampanyaya özel olarak uygulanmayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, farklı ihtiyaç ve beklentilerden hedef kitlelere hitap edecek ürünlerle sağlık sigortacılığının tabana yayılmasına ve sigorta penetrasyonunun artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Buldu, son dönemde yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de doğum hızındaki düşüşün dikkat çekici olduğunu aktararak, "2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle Türkiye Sigorta olarak geniş anlaşmalı kurum ağımız, her ihtiyaca uygun alternatif planlarımız, kapsamlı teminat yapımızla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda mayıs boyunca uygulamaya aldıkları bireysel sağlık sigortası ürünlerindeki indirime ilaveten doğum paketlerini de kampanyaya dahil ettiklerini ve bekleme süresini bu ay düzenlenecek poliçeler özelinde kaldırdıklarını vurgulayan Buldu, şunları kaydetti:

"31 Mayıs'a kadar Türkiye Sigorta'dan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası yaptıranlara yüzde 15, Riskli Hastalıklar Sağlık Sigortası yaptıranlara yüzde 25 indirim fırsatı sunuyoruz. Üstelik poliçe kapsamına Doğum Teminatı eklemek isterseniz, gebelik başlangıcı için TSS'de uygulanan 6 aylık bekleme süresi ile ÖSS'de uygulanan 12 aylık bekleme süresi bu kampanyaya özel olarak uygulanmayacak. Poliçe başlangıç tarihinden sonra başlayan gebeliklerde doğumla ilgili masraflar sigorta kapsamında karşılanacak."

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