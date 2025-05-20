BIST 9.544
DOLAR 38,84
EURO 43,65
ALTIN 4.045,44
HABER /  GÜNCEL

Yanmış kamyonetten cesetleri çıkmıştı! Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümünde 3 gözaltı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yanmış kamyonetten cesetleri çıkmıştı! Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümünde 3 gözaltı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette 2 cesedin bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde dün yanmış bir kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesedi bulunmuştu. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürülmüştü.

Olaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan cenazelerin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'ya tepki yağıyor!
Foto Galeri Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'ya tepki yağıyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'ya metrobüs geliyor! Bu 3 güzergaha hizmet verecek
Ankara'ya metrobüs geliyor! Bu 3 güzergaha hizmet verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor
Kars'ta silahlı kavga! Husumetli aileler mahallede karşılaşınca olanlar oldu
Kars'ta silahlı kavga! Husumetli aileler mahallede karşılaşınca olanlar oldu
Türkiye Sigorta'dan sağlık sigortalarında kadınlara özel indirim fırsatı
Türkiye Sigorta'dan sağlık sigortalarında kadınlara özel indirim fırsatı
İBB 3. dalga operasyonunda kimler gözaltına alındı? Nakit para bakın nereden çıktı
İBB 3. dalga operasyonunda kimler gözaltına alındı? Nakit para bakın nereden çıktı
Sesi duyanlar ihbar etti! Korkunç halde bulundu
Sesi duyanlar ihbar etti! Korkunç halde bulundu
Ağrı Valiliği'nden, 'ambulans verilmedi' iddialarına cevap
Ağrı Valiliği'nden, 'ambulans verilmedi' iddialarına cevap
Volkan Konak için 'geberdi' diyen müftü Ahmet Mehmetalioğlu bakın nereye atandı
Volkan Konak için 'geberdi' diyen müftü Ahmet Mehmetalioğlu bakın nereye atandı
Eurovision'da İsrail şikesi iddiası İspanyol devlet televizyonu harekete geçti
Eurovision'da İsrail şikesi iddiası İspanyol devlet televizyonu harekete geçti
Yeğenine yıllarca tecavüz eden dayı diğer yeğenini de taciz edince pisliği ifşa oldu
Yeğenine yıllarca tecavüz eden dayı diğer yeğenini de taciz edince pisliği ifşa oldu
Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş mesajlar: Yatırımcılar geri döndü
Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş mesajlar: Yatırımcılar geri döndü
MHP'li Semih Yalçın: "Müsavat Dervişoğlu, yanlış hedefe ateş etmekte"
MHP'li Semih Yalçın: "Müsavat Dervişoğlu, yanlış hedefe ateş etmekte"