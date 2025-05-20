Yanmış kamyonetten cesetleri çıkmıştı! Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümünde 3 gözaltı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette 2 cesedin bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde dün yanmış bir kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesedi bulunmuştu. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürülmüştü.

Olaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan cenazelerin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.