PKK, Öcalan'ın 'baş müzakereci' olacağını duyurdu

PKK, örgütün dağılma kararının ardından yapılacak olası barış görüşmelerinde Abdullah Öcalan’ı "baş müzakereci" olarak görevlendirdiğini açıkladı. İmralı’daki tecrit koşullarını hafifletme çağrısı yapıldı.

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Terör örgütü PKK, örgüt lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Örgüt, gelecekteki barış sürecinde Öcalan’ın “baş müzakereci” rolünü üstleneceğini duyurdu.

PKK’nın siyasi kanadı adına konuşan sözcü Zagros Hiwa, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Öcalan’ın sürece liderlik edebilmesi için özgür ve güvenli çalışma koşullarına ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Örgütün dağılma kararının ardından yapılacak barış görüşmelerine Öcalan’ın öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

İmralı kapıları açılmalı

Açıklama, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın 27 Ekim 2024’te yaptığı ve “Baş müzakereci Sayın Öcalan’dır” sözleriyle İmralı’ya kapıların açılması çağrısında bulunduğu konuşmanın ardından geldi.

Ayrıca KCK Yürütme Konseyi üyesi Remzi Kartal da 23 Ekim’de yaptığı açıklamada, “Gerçek bir süreç olacaksa, bu Öcalan’ın başmüzakereci olduğu bir süreç olmalıdır” diyerek benzer bir tutumu yineledi.

DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan’la 5 kez görüştüğü belirtilirken, son temasın 18 Mayıs Pazar günü gerçekleştiği aktarıldı.