Kırıkkale'de derin dondurucuda cesedi bulunmuştu! 11 yıl önce kaybolan adam meğer...

KIRIKKALE’de 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu’nun akıbeti, Meliha Veske isimli kadın ölünce ortaya çıkmıştı. Meliha Veske'nin ev sahibi kira ödenmeyince eve girmiş ve dolapta ceset parçaları bulmuştu. Cesedin 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ortaya çıkmıştı. 11 yıl sonra olayın sırrı hala tam olarak çözülmese de ortaya yeni detaylar çıktı. Meğer Hüseyin Okumuşoğlu ortadan kaybolmadan önce tuhaf bir olay yaşamış.

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Kırıkkale’de 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu’nun nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü, Meliha Veske'nin cinayetindeki rolü hala esrarını koruyor. Hüseyin Okumuşoğlu’nun kardeşleri ağabeylerinin yıllar önce ortadan kaybolmadan önce yaşanan esrarengiz bir olayı anlattı.

Kaybolmadan önceki esrarengiz olay

Yılmaz Okumuşoğlu, ağabeyinin kaybolmadan kısa süre önce Ankara’daki evinde bir yangın çıktığını belirterek olayı şöyle anlattı:

-“2014 yılında ağabeyimin evi yanıyor. Yangın şöyle oluyor: Siyah gözlüklü ve peçeli bir kadın yardım istiyor. Ağabeyim kapıyı açık bırakıyor ve bir anda kendinden geçiyor. Gözlerini açtığında ev yanmış, özellikle yatak odası. Ayağında yanık izi yoktu ama derin bir şişleme vardı. Ağabeyim tam olarak ne olduğunu anlayamıyordu”.

Meliha Veske ve kayıp çanta...

Yangın sonrası hastaneye götürülen Hüseyin Okumuşoğlu’nun yanında bir çanta bulunduğunu belirten kardeşi, çantayı almak üzereyken Meliha Veske’nin ortaya çıktığını söyledi:

-“Ağabeyim, ‘Çantamı Meliha ablama ver’ dedi. O çanta o günden beri kayıp. Tüm birikimini ona verdiğini söylüyordu. Ayrıca onun adına kredi çekmiş. Daha sonra iş yerine gidip eşyalarını almak istedik. O sırada, özel eşyalarının arasında bir el yazısı bulduk.

-Notta, ‘Tüm birikimimi Meliha Veske’ye verdim, onu almak için evine gidiyorum’ yazıyordu. Bu nottan sonra ağabeyimden bir daha haber alamadık.”



Cesette bıçak izi varmış

Adli Tıp’ta ağabeyinin cenazesini teşhis eden Mahir Okumuşoğlu, ceset üzerinde bıçak izleri bulunduğunu belirterek şunları anlattı:

-“Adli Tıp’ta işlemler yapılırken içeri girip ağabeyimi ben teşhis ettim. Gassal ile birlikte yıkadık. O sırada sırtında bıçak izlerini gördüm. Bir kadının iri yapılı bir adamı etkisiz hale getirmesi zor. Bu olayda başka destekçiler olduğunu düşünüyoruz.”

Meliha Veske nasıl biriydi?

Hüseyin Okumuşoğlu'nun parçalanmış cesedi Meliha Veske'nin evindeki buzdolabı ile derin dondurucuda bulunmuştu. Kardeşlerin iddiasına göre Meliha Veske cinlerle muskalarla uğraşan biriydi. 11 yıl boyunca cesedi buzdolabında saklayan kadını "tuhaf" biri olarak tanımlıyorlar.

4 kişi gözaltına alındı serbest bırakıldı

Derin dondurucu ve buzdolabında ceset bulunduktan sonra evi kiralayan ve iki hafta önce vefat eden Meliha Veske'nin eşi S.V., kızı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. gözaltına alınmştı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.