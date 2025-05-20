Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Bıçak suç aleti sayılmadı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan çocuk sanık B.B'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Bıçağın sahip olduğu özellikleri bakımından yasak niteliğini taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma açıldığı, bıçakla ilgili kriminal inceleme yapıldığı aktarıldı.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.

Bıçağın sahip olduğu özellikleri bakımından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da belirtilen yasak niteliğini taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi.

Kararda, gelen rapora göre suçun yasal unsurları oluşmadığı vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olayda, sanıkların son görüntüleri kan dondurmuştu. Görüntülere göre, Minguzzi'yi bıçaklayan sanık B.B. saat 08.37'de Uzunçayır Metrobüs durağına gitti. Bir süre sonra B.B'nin yanına U.B. ve diğer arkadaşları geldi. Duraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yaparak göstermesi dikkati çekti.

DAVA 20 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 20 Haziran'a ertelendi. Mahkeme, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.