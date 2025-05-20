PKK'nın İran kolu PJAK’tan açıklama: "Silah Bırakmıyoruz"

Öcalan'ın çağrısının ardından PKK’nın silahlı mücadeleye son verip kendini feshetme kararının ardından, terör örgütünün İran kolu PJAK benzer bir adımı atmayacağını açıkladı. PJAK Eşbaşkanı Amir Karimi, silah bırakmayacaklarını ve örgütün faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

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Terör örgütü PKK’nın Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından silahlı mücadeleye son vererek kendini feshetme kararı almasının ardından, örgütün İran kolu PJAK benzer bir adım atmayacağını duyurdu. PJAK Eşbaşkanı Amir Karimi, İsveç merkezli Aryen TV’ye yaptığı açıklamada, silah bırakmayacaklarını ve örgüt olarak varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı.

Bu karar PJAK'ı kapsamaz

Karimi, “Biz PJAK olarak silah bırakmayacağız, kendimizi de feshetmeyeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta PKK, cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine silahlı mücadeleyi bırakacağını ve örgütsel yapısını sonlandıracağını açıklamıştı. PJAK ise bu kararın kendileri için geçerli olmadığını belirtti.

“PKK'nın kendi örgütsel kararıdır. Bu karar PJAK'ı kapsamaz,” diyen Karimi, Öcalan’ın mesajını ise bölgedeki Kürt sorununun barışçıl çözümü açısından “önemli ve olumlu” bulduklarını söyledi.

PJAK’ın silahlı mücadeleyi benimsediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Karimi, “Bizim silahlarımız saldırı için değil, meşru müdafaa içindir,” dedi. 2011 yılında tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini hatırlatan Karimi, PJAK’ın herhangi bir saldırı planının olmadığını ancak olası tehditlere karşılık vereceklerini belirtti.

2003 yılında kurulan PJAK, İran yönetimi tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile geçmişte çok sayıda silahlı çatışmaya giren PJAK, halen terör örgütü PKK'nın merkez üssü olan Kandil Dağları’nda faaliyet gösteriyor.