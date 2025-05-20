BIST 9.544
DOLAR 38,84
EURO 43,65
ALTIN 4.045,44
HABER /  GÜNCEL

Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mansur Yavaş'ın güncel değeri 400 milyon lira olan ihalede 140 milyon karton bardak aldığını öne süren Gökçek, konuyla ilgili belgeleri adli makamlara teslim ettiğini söyledi.

Gökçek, Ankara'daki vatandaşların hakkını korumak ve yapılan harcamaları gün yüzüne çıkartmak için elinden geleni yapacağını ve durumun takipçisi olacağını kaydetti.

ABB'de buna benzer birçok yolsuzluk olduğunu savunan Gökçek, şunları ifade etti:

"Bundan önceki süreç içerisinde de ABB, 140 milyon bardağın dışında, taziyelerde kullanılmak üzere 5 milyon, çorba dağıtımında kullanılmak üzere 10 milyon, ofislerde kullanılmak üzere 12 milyon adet ekstra bardak aldı. Şimdi onların çıkıp yaptığı konuşmaları dinliyorum. 'Muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka 140 milyon bardağın, 600 ton çöp torbasının ve 2 bin 500 daksilin depolara teslim edildiğine dair görüntülerin olması lazım. İrsaliyelerde araç plakalarının yazılması lazım. Bunlar bizim söylediğimiz gibi 100 tırın üstünde malzeme ediyor. ABB bunların 5 tır olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 tıra sığmayacağını gidip bizzat depolarda, bardak üreten yerlerin önündeki tırlarda çekimler yaparak ispatlayacağım."

Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesinde, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet" suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları talep edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'ya tepki yağıyor!
Foto Galeri Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'ya tepki yağıyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da denize giren 3 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti
Ordu'da denize giren 3 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 10 oyuncuyla yollar ayrıldı
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 10 oyuncuyla yollar ayrıldı
Bulgaristan'dan ulusal para birimiyle ilgili kritik açıklama
Bulgaristan'dan ulusal para birimiyle ilgili kritik açıklama
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Bıçak suç aleti sayılmadı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Bıçak suç aleti sayılmadı
Burdur'da kurtlar koyunlara saldırdı! 12 hayvan telef oldu
Burdur'da kurtlar koyunlara saldırdı! 12 hayvan telef oldu
PKK, Öcalan'ın 'baş müzakereci' olacağını duyurdu
PKK, Öcalan'ın 'baş müzakereci' olacağını duyurdu
Kırıkkale'de derin dondurucuda cesedi bulunmuştu! 11 yıl önce kaybolan adam meğer...
Kırıkkale'de derin dondurucuda cesedi bulunmuştu! 11 yıl önce kaybolan adam meğer...
Avrupa futbolunda en fazla uzatma süresinin eklendiği lig açıklandı
Avrupa futbolunda en fazla uzatma süresinin eklendiği lig açıklandı
Soykırım devam ediyor! Gazze'de son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti
Soykırım devam ediyor! Gazze'de son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti
Yanmış kamyonetten cesetleri çıkmıştı! Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümünde 3 gözaltı
Yanmış kamyonetten cesetleri çıkmıştı! Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümünde 3 gözaltı
Ankara'ya metrobüs geliyor! Bu 3 güzergaha hizmet verecek
Ankara'ya metrobüs geliyor! Bu 3 güzergaha hizmet verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor