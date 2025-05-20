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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 110 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 110 bin liraya yükseldi

Altın fiyatları günün başlangıcından bu yana artış gösterdi. Ons altın 3 bin 283 dolara gram altın ise 4 bin 101 liraya çıktı. Bu artış da altın borsasındaki hareketlere yansıdı.

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Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 54 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 110 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 62 bin lira, en yüksek 4 milyon 123 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 4 milyon 110 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ VE MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 195 milyon 263 bin 424,38 lira, işlem miktarı ise 1.276,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 208 milyon 177 bin 995,24 lira olarak gerçekleşti.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM GÖRENLER

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

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