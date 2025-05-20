AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı

Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriyelilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Suriye’de iç savaşın sona ermesinin ardından uluslararası alanda başlayan normalleşme süreci hız kazanıyor.

Bu kapsamda Avrupa Birliği'nden dikkat çekici bir adım geldi.

AB, Şam yönetimine uygulanan tüm yaptırımları kaldırmak için anlaşmaya vardı.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

AB dışişleri bakanları, Brüksel’de gerçekleştirilen son toplantıda, Suriye’ye 2011 yılından bu yana uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasına oybirliğiyle karar verdi.

Bu yaptırımlar, Esad rejimine karşı başlatılmış ve rejim yetkililerinin mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasakları, petrol ihracatı kısıtlamaları ve çeşitli ekonomik sektörlere yönelik ambargoları içeriyordu.

RESMEN AÇIKLANDI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kallas, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık." mesajını paylaştı.

"Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullanan Kallas, AB'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI: YENİ BİR TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTIK

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye halkıyla birlikte yeni bir tarihi başarıya imza attık, bu karar Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahı arttıracaktır" dedi.