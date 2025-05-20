MHP’li Semih Yalçın, Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'i hedef aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı paylaşımda İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'e yönelik sert ifadeler kullandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve PKK’nın sözde ‘fesih’ açıklamasıyla devam eden açılım sürecine karşı tavır koyan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’na yönelik ağır sözler içeren bir yazı kaleme aldı.

Yalçın, “Terörsüz Türkiye hedefini engellemek için emperyalist terör baronları İP’i mi devriye sokmuştur?Küresel emperyalizmin yeni yerel sözcüleri İP’liler midir?” dedi.

dozunu iyice kaçıran Dervişoğlu, işi hakarete ve haysiyet cellatlığına vardırmıştır.

Dervişoğlu; ucuz siyasete, gürültülü retoriğe tevessülle kendini rezil rüsva etmektedir.

Cumhur İttifakınca ortaya konan “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşmek üzere olmasından Müsavat Efendi’nin duyduğu rahatsızlık, mağlubiyet telaşı boyutunu aşıp amansız siyasi histeriye dönüşmüştür.

Hemen her eleştiri ve suçlamasında MHP’nin terörle mücadeledeki titizlik, kararlılık ve ciddiyetini yok sayan Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’de değil de sanki bir başka memlekette veya uzayda yaşamaktadır.

Terörle mücadele konusunda MHP’nin abdestinden şüphesi yoktur ki namazından endişesi olsun.

‘NE KADAR SAHTE KABADAYI TASLAĞI VARSA…’

Müsavat Dervişoğlu’nun ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerinde İP, cambazhane sergerdelerinin ve omuzu düşük Beyoğlu bitirimlerinin yaşadığı bir nevi köprü altına dönmüştür.

Ne kadar Ülkücülükten azma, milliyetçilikten bozma, sahte kabadayı taslağı varsa bu partide mevzilenmiştir.

Hemen hepsinin sermayesi inkâr ve reddiye, marifeti MHP muarızlığıdır.

İP’in başcambazı Müsavat Dervişoğlu; geçmişte partisinin CHP ile birlikte HDP ve Dem Parti yâranı, hatta PKK musahibi işlevi üstlendiğini unutmuş gibidir.

Nitekim gittiği her yerde yeni yol arkadaşlarına methiyeler dizip çiçekler atarken, MHP’yi var gücüyle taşlamaktadır.

Müsavat Dervişoğlu; yetiştiği kapıya ürürken sadece tıynet ve meşrebini izhar etmemekte, aynı zamanda İP’in politikada giydiği fitne ve tefrika gömleğini de cömertçe teşhir etmektedir.

Bir zamanlar MHP camiasında yer alan Müsavat Efendi, partimizin terörle mücadele konusundaki hassasiyet ve tavizsizliğini yakından görmüştür.

Devletin terörle mücadelesine yön ve ilham verme konusunda MHP ile kimsenin aşık atamayacağını da “İYİ” bilmektedir.

‘SÜMÜKLÜ BÖCEK MİSALİ’

“Müsavat Dervişoğlu, kendi geçmişini ve müktesebatını inkâr etmektedir.

Salyangoz kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenmemiş derler.

Müsavat Efendi de sümüklü böcek misali, salgısını MHP’ye bulaştırmaya çabalamaktadır.

Müsavat Dervişoğlu, yanlış hedefe ateş etmektedir.

Dervişoğlu ve avenesinin MHP’yi asla vuramayacağı bir gündem konusu varsa o da terörle mücadeledir, Terörsüz Türkiye hedefidir.

Laf ebeliğiyle, tribünlere dönük politika yaveleriyle, çirkin bir retoriğin dayanılmaz cazibesine kapılıp kürsüde ağız köpürtmekle İP genel başkanının eline sadece hüsran geçecektir.

MHP’ye sürekli iftira eden her kimse neticede onun şahsiyeti de, onuru da, geçmişi de, “küsurluk” siyasi müktesebatı da uçup gidecektir.

İP’in bilumum sözcülerinin bütün haksız saldırı ve ithamlara rağmen, kervan yürümektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasette uzattığı kaynaştırıcı, birleştirici elin mesajı gerekli yerlerde makes bulmuş ve Terörsüz Türkiye kervanı bölücü terör örgütünün kendini feshettiğine dair açıklamayla menzile vasıl olmuştur.

Nihai hedef, uzakta değildir.

İP’in, devlet politikası hâline gelen Terörsüz Türkiye hamlesi karşısındaki anormal siyasi inadı dikkatlerden kaçmamaktadır.

İP’in Terörsüz Türkiye ve MHP aleyhtarlığı, ölçüsüz ve aşırı olduğu kadar, tedaviye de muhtaçtır.

Yalan, saptırma ve aleyhte algı gayretleri de beyhudedir.

Atı alan Üsküdar’ı geçmiştir.

Sayın Devlet Bahçeli’nin bin yıllık kardeşlik hukukun sağlamlaştırılması amacıyla yaptığı caydırıcı hamlenin değerini sokaktaki çocuklar bile anlamış ama Müsavat Efendi ve avenesi idrak edememiştir.

Müsavat Dervişoğlu’nun; hem Sayın Genel Başkanımıza, hem de partimize dönük dayanaksız itham ve tenkitlerinin, seviyesizce karalama çabalarının arkasında, akletme zafiyeti yatmaktadır.

Bunu takip eden saldırı sebeplerinden biri de MHP ve Cumhur İttifakının açtığı Terörsüz Türkiye yolunun getirisini Dervişoğlu’nun sadece siyasi kazanç noktasından değerlendirmesidir.

Milletin faydasına olan, İP’in zararına sayılmaktadır.

Oysa bu mesele partiler üstüdür, milletimiz tarafından benimsenmekte ve kamuoyunda hararetle desteklenmektedir.

Türkiye’de geniş halk kitleleri tarafından olumlu karşılanan bu olgu hakkında İP’in genel başkanı tarafından gösterilen canhıraş olumsuz tepki, pek yapmacıktır.”

‘CHP’LİLER BİLE AŞIRI TEPKİ VERMEDİ’

“Müsavat Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye olgusuna verdiği aksülamelle, tıpkı yem bulamayıp kendini paralarcasına kanat çırpan azgın horozlara benzemektedir.

İP’in kader birliği edip eski dava arkadaşlarını sattığı CHP’liler bile terörün bitirilmesi çabalarına Dervişoğlu gibi aşırı ve uçuk tepkiler vermemiştir.

İP Genel Başkanı; kürsüde iri kalıbını büsbütün cüceleştiren çirkin bir retoriğin ardına, suçluluk psikolojisiyle tuzlanmış yaman bir başarısızlık telaşı gizlemeye çalışmaktadır.

Aslında o da işin ciddiyet ve ehemmiyetini anlamıştır da, iftira, isnat ve saptırma işine gelmektedir.

Yüzsüzlük etmesi, sahte pehlivanlığa soyunması, MHP’ye kara çalmaya tenezzül etmesi, biraz da bunu setretme ihtiyacı duymasındandır.

Müsavat Efendi, Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olmak üzere MHP ve Cumhur İttifakının üstlendiği dominant siyasi rol karşısında altta kalmamaya ve rol çalmaya çalışmaktadır.

Bu yüzden milletin rağbet ettiği bir olguya muhalefet ve mukavemet etmektedir ama heyhat, yanlış yoldadır; çıkmaz sokağa girmiştir.

Çünkü Terörsüz Türkiye olgusunu bizzat millet üstlenmiştir.

Anneler babalar üstlenmiştir.

Bütün acılarına rağmen, hiçbir anne ve baba hiçbir şehit ve gazi ailesi terörün devam etmesini istemeyecektir.

Verdiğimiz binlerce şehide yenilerinin eklenmesine, başka ailelerin de yeni acılara gark olmasına hiçbir aklı başında vatandaş rıza göstermeyecektir.

Ya Müsavat Efendi’nin Sayın Genel Başkanımıza ve MHP’ye Türk milliyetçiliği idealini temsili layık görmeme pespayeliğine ne demelidir?

Baştan söyleyelim, Türk milliyetçiliğini benimseyip savunan bireyde yüksek ahlak aranır.

Türk milliyetçiliği, edep demektir.

Türk milliyetçiliği; töreye riayet, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi demektir.

Geçmiş yıllarını beraber geçirdiği insanlara vefa demektir.

Halkın sevgisini kazanmış önemli siyasi portrelere karşı edepli bir üslup takınmak ve seviyeli bir lisan kullanmak demektir.

Ömrünü Türklük ülküsüne adamış ak saçlılara karşı hürmetkâr olmak demektir.

Bu pasaklı Müsavat Dervişoğlu’nda bunların hiçbirinin kırıntısı dahi yoktur.

Türk milliyetçisi; emperyalizmin davulunu, zurnasını çalmaz.

İP’in başı, MHP’ye laf yetiştirmeden önce, aynaya bakmalıdır.

Kemikleşmiş bir kalasa, hiçbir siyasi hızarın şekil veremeyeceğini yeisle görecektir.

Çıkar yağmuruyla ıslanmış bir odunun, hiçbir sobada tutuşmayacağını acıyla fark edecektir.

TURHAN ÇÖMEZ’E SERT SÖZLER

MHP muarızlığı yarışında Müsavat Dervişoğlu gibi vites yükseltenlerden biri de İP’li Turhan Çömez’dir.

Çömez; Hipokrat yemini etmiştir ama doktorluk ahlakından mahrum bir sözde tabip sıfatıyla şöhret olmuştur.

Çünkü Turhan Çömez, hastalarının mahremini ve sırlarını utanmazca paylaşacak tıynettedir.

Millî seciyeden de nasibini almadığı anlaşılan Çömez; son kertede, siyasi edep ve terbiyeden yoksun bir politikacı müsveddesi oluvermiştir.

Bu çömez, vaktiyle İngiltere’de kaçak iken gizlenmek maksadıyla Turhan Gomez adını kullanmıştır.

Çömez, Gomez olmuştur ama bu sayede bütün uluslararası kirli ilişki ve bağlantılarını sorunsuzca sürdürebilmiştir. Biz Çömez’in İngiltere’ye kaçtığı dönemde burada kimlerle görüştüğünü iyi biliyoruz.

Turhan Çömez’e ve İP’e, MHP’ye saldırma ve Terörsüz Türkiye hamlesini sabote etme hususunda siyasi akıl veren odaklar milletimizin malumudur.

‘EMPERYALİST TERÖR BARONLARI İP’İ İMİ DEVREYE SOKTU’

Biz; kendisine Washington’da Teres, Tel Aviv’de de Peres soyadını kullanmasını öneriyoruz.

Dervişoğlu ve Çömez’in partimiz ve Genel başkanımız hakkındaki akla seza beyanları, ister istemez, şu soruları akıllara getirmektedir:

Terörsüz Türkiye hedefini engellemek için emperyalist terör baronları İP’i mi devriye sokmuştur?

Küresel emperyalizmin yeni yerel sözcüleri İP’liler midir?

MHP muarızlığında başı çeken Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez’in ortak hususiyetlerinin başında, yetiştikleri ve ekmeğini yedikleri kapılara nankörlük ederek ürümeleri gelmektedir.

Bu vesileyle bilumum MHP muarızlarına sesleniyoruz:

MHP düşmanlığı, İP’in ve içinde yer aldığı Amerikancı bağlaşıklar takımının millet iradesini parçalamak üzere yüklendiği ihanet misyonunu milletten gizlemeye yetmeyecektir.

Hiçbir itibar suikastı, hiçbir siyaset mühendisliği çabası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin oynadığı üstün ve yapıcı rolü baltalayamayacaktır.

MHP’ye dönük ahlaksız ve seviyesiz saldırılar, partimizin ve milliyetçi-Ülkücü Hareketin millet nezdindeki prestijini zedeleyemeyecektir.

FETÖ’den mülhem yalan ve safsatalar, karalama kampanyaları, MHP’nin siyaset iklimindeki özgül ağırlığına zarar veremeyecektir.

MHP; siyaset sahnesinde asıl suret ve niyetleri gösteren kırılmaz bir ayine-i devran işlevi görmektedir.

MHP; infekte olmuş, topluma zararlı fikir ve tutumları sağlıklı olanlardan ayıran bir turnusol kâğıdı fonksiyonu icra etmektedir.

Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez gibi ahlakları kirlenmiş, vicdanları kararmış, yürekleri pas tutmuş ve seciyesi bozulmuş insanlar, MHP’ye asla çamur bulaştıramayacaklardır.

Değerini düşürdükleri söz, özünü kararttıkları kelam, ucuzlattıkları siyaset, birer bumerang gibi dönüp kendilerini vuracaktır.

MHP’yi düşman edinenlerin maskelerinin düştüğü, şer boyalarının döküldüğü ve mikroplarının da sadece hastalıklı bünyelere bulaştığı er geç görülecektir.

En geniş manada milliyetçi camia ve en büyük paydada Türk milleti, MHP’ye yönelik haksız suçlama ve iftira kampanyalarına itibar etmeyecektir. Bu gibi oyun uşaklarına her zaman hadlerini bildirecektir.

Millet en güzel hakem, kamu vicdanı en adil hâkim, Yaradan en büyük Hakîm’dir, vesselam.”