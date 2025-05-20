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Arıcılara 2024'te 984,6 milyon lira ödeme yapıldı

Arıcılara 2024'te 984,6 milyon lira ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulunarak Türkiye'de arıcılığı desteklemek için devreye giren desteklere ilişkin bilgi verdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modeliyle geçen yıl 81 bin 114 bal üreticisine 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Verdikleri desteklerle arıcılık sektörünün güçlendiğini, üreticinin kazandığını vurgulayan Yumaklı, "Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptık. Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

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