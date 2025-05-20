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'30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddiasına yalanlama

'30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığının bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur."

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