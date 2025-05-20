Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının yerini ve tarihini açıkladı

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray’da şampiyonluk kutlamasının yeri ve tarihi açıklandı.

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Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla beraber yapacağı kutlamanın yerini ve tarihini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şampiyonluk kutlamasının 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı’da düzenleneceği ifade edildi.