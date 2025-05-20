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Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi tutuklandı

Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi tutuklandı

Gaziantep'te taksi şoförünü araç içinde yaralayan kişi tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde taksi şoförü H.Y'nin aracının içinde darbedilerek, kesici aletle yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren kişinin M.G. olduğunu belirleyen ekipler, suç aletiyle şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlı M.G'nin önce H.Y. ile tartışması ardından bıçaklama anı yer alıyor.

Görüntülerde yaralanan H.Y'nin aynı araçla meslektaşları tarafından hastaneye götürüldüğü yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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