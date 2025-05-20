BIST 9.514
DOLAR 38,84
EURO 43,87
ALTIN 4.108,20
HABER /  GÜNCEL

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Keleş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Zafer Keleş, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından tutuklaması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan Zafer Keleş’in tutuklanmasına karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında kritik gelişme
Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında kritik gelişme
'30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddiasına yalanlama
'30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddiasına yalanlama
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
İspanya Meclisi'nden İsrail'e silah ambargosu kararı
İspanya Meclisi'nden İsrail'e silah ambargosu kararı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının yerini ve tarihini açıkladı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının yerini ve tarihini açıkladı
Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi tutuklandı
Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi tutuklandı
Arda Güler, Beykoz'dan lüks villa satın aldı
Arda Güler, Beykoz'dan lüks villa satın aldı
Bakan Yerlikaya: Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir
Bakan Yerlikaya: Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir
AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı
AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı
MSB heyetinden Şam'a ziyaret
MSB heyetinden Şam'a ziyaret
MHP’li Semih Yalçın, Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'i hedef aldı
MHP’li Semih Yalçın, Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'i hedef aldı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir