İstanbul'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.Abone ol
İstanbul'da saat 23:36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 8,16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.