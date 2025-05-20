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İstanbul'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

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İstanbul'da saat 23:36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 8,16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD açıkladı - Resim: 0

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