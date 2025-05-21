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Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu: Senelik 2 milyon Euro...

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu: Senelik 2 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Adı uzun süredir Avrupa kulüpleriyle anılan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk ile anlaştığı belirtiliyor.

HT Spor'da yer alan haberde, Arda Turan'ın senelik 2 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk dışında başka takımlarla da görüştüğünü belirtmişti.

Turan'ın devam eden günlerdeki bir açıklaması da "veda sözleri" olarak kamuoyuna lanse edilmişti. Açıklamaları şu şekildeydi:

"Önümüzdeki hafta Antalyaspor ile ligin son maçına çıkacağız. Orada inşallah genç oyuncularımıza şans verip, iyi bir düzenle futbol adına da keyifli bir maç oynamak istiyoruz. Dediğim gibi, bu sezon bizim için muhteşem bir yolculuk ve muhteşem bir öğreti. Gelecek adına çok güzel şeyler öğrendik. Eyüpspor'un bu seviyelerde nasıl davranması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini öğrendik. Bu yolculukta yanımızda olan, bizi destekleyen ve dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Muhteşem günlerdi."

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