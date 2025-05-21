Korkutan İstanbul depremiyle ilgili Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci görür, dün gece İstanbulluları tedirgin eden depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak "23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor" dedi.

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İstanbul dün gece 23.36'da büyüklüğü 4.0 olan bir depremle sallandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlenen ve yerin 8.16 km derinliğinde gerçekleşen deprem tüm İstanbul'da hissedildi.

Depremin merkez üssü Büyükçekmece olarak açıklanırken İstanbul Valisi Davut Gül, deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini duyurdu.

Deprem sonrası artçı mı öncü mü soruları beraberinde geldi.

Naci Görür'den açıklama

Bilim akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den de deprem sonrası X hesabı üzerinden açıklama geldi.

Görür şunları şöyledi:

"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."