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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Ekol TV’de açıkladı! İstanbul depremi için tarih verdi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Ekol TV’de açıkladı! İstanbul depremi için tarih verdi

İstanbul’da 23 Nisan'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Dün gece saatlerindeki 4,0 büyüklüğündeki sarsıntı da panik yarattı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulundu. Ercan " Şu anda Marmara gergin değil. Bu depremler Marmara’nın gerilmekte olduğunu gösterir, gerginliğin taşma noktasında olduğunu göstermez" dedi.

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Dün Büyükçekmece açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ekol TV ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 "2 tane deprem olacaktır"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Bilim adamlarının uzlaştığı bir durum var ki Kuzey Marmara’da 2 tane deprem olacaktır. Bu 3 ya da 4 depreme çıkabilir. Benim yapmış olduğum çalışmalara göre İstanbul önünde 6,7 büyüklüğünde, Marmara Ereğlisi-Silivri'nin olduğu yerde beklenti içi 7,2 büyüklüğündeydi. 6,2 büyüklüğündeki deprem bunu 6,9’a düşürdü” diye konuştu.

“2065’ten önce İstanbul’da deprem beklemiyorum”

Ercan, “Ben Jeofizik Mühendisiyim. Hesaba dayalı olarak söyleriz. Deprem kestirimlerimize göre ben 2065’ten önce deprem beklemiyorum. Şu anda Marmara gergin değil. Bu depremler Marmara’nın gerilmekte olduğunu gösterir, gerginliğin taşma noktasında olduğunu göstermez” değerlendirmesinde bulundu.

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