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Nuray Başaran'ın evi kundaklandı Özgür Özel hedef gösterdi iddiası

Nuray Başaran'ın evi kundaklandı Özgür Özel hedef gösterdi iddiası

Gazeteci Nuray Başaran, evinin 10 gün önce kundaklandığını belirterek kurultay davasını takip ettiği için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini hedef gösterdiğini savundu. Başaran, "Eğer korku salmaz için yapıyorsanız korkmuyorum. Bendeki yürek sizde yok" dedi.

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Evi kundaklanan Gazeteci Nuray Başaran TGRT Haber'de canlı yayınlanan yayınlanan 'Taksim Meydanı' programında isyan etti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı haberlerle dikkat çeken gazetecilerden Nuray Başaran, kendisini hedef gösterenlere karşı suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek dilekçesini okudu.

Özgür Özel'in 2 aydı isim vermeden haberi hakkında konuştuğunu kendisini meydanlarda hedef gösterdiğini belirten Başaran, “Bugüne kadar hiçbir genel başkan gazetecileri hedef göstermedi. Bunu Özgür Özel’den gördük. 10 gün önce evim kundaklandı. Çünkü hedef gösterildim. Ankara Emniyet Müdürlüğü şu an inceleme yapıyor." dedi.

Başaran, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz. Ben kurultay davasını takip etmeye devam edeceğim. Eğer korku salmaz için yapıyorsanız korkmuyorum. Bendeki yürek sizde yok" ifadelerini kullandı.

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