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Suriye'de haftalar içinde ülke destansı bir iç savaşa süreklenebilir! ABD Dışişleri bakanı söyledi

Suriye'de haftalar içinde ülke destansı bir iç savaşa süreklenebilir! ABD Dışişleri bakanı söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun yaptığı açıklamalar endişe yarattı. Rubio, ABD'nin Suriye yaptırımlarını kaldırdığı bir dönemde garip bir açıklama yaparak: ''Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir, ülke destansı bir iç savaşa sürüklenebilir'' dedi.

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ABD'den, geçtiğimiz günlerde tüm yaptırımları kaldırma kararı aldığı Suriye ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye geçiş yönetiminin kısa süre içerisinde çökebileceğini söyledi.

Destansı bir iç savaşa süreklenebilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada "Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir, ülke destansı bir iç savaşa sürüklenebilir." dedi. Marco Rubio Washington'un yeni Suriye hükümetinin başarılı olmasına yardımcı olma çabalarını desteklediğini ve başarısızlığın savaşa ve bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne, "Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz çünkü alternatif, elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak tam ölçekli bir iç savaş ve kaos" dedi.

"SURİYE İSTİKRARSIZLAŞIRSA BÖLGE İSTİKRARSIZ HALE GELİR

Türkiye'deki büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, özellikle kolluk kuvvetleri için ihtiyaç duydukları yardım türü konusunda Suriye'nin ihtiyaçlarını değerlendirmek için yerel ortaklarla koordinasyon sağlayacaklarını sözlerine ekledi. Rubio, "Suriye istikrarsız olduğunda bölge istikrarsız hale gelir" dedi. Yaptırımların kaldırılmasının komşu ülkelerin Suriye hükümetine yönetim mekanizmaları kurmada destek sağlamasını sağlayabileceğini söyledi.

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