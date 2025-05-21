Havalar ısınınca ortaya çıktı 2 kişi öldü! Çıplak elle kopardı sonrası feci

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 6 kişinin tedavisi devam ederken uzmanlar dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

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Bu yıl nisan ve mayısta 16 hasta, KKKA tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edilirken, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Hastanede KKKA hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Çıplak elle keneyi koparan kişinin tedavisi devam ediyor

Koyulhisar ilçesi Yalnıztepe köyünde hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki M.K, yaklaşık 1 hafta önce büyükbaş hayvanın üzerine yapışan keneyi çıplak elle kopardı.

Elinde de yara olduğu öğrenilen M.K, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü.

İlçenin Kalebaşı köyünde 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü de 3 gün önce kene yapışması sonucu Reşadiye Devlet Hastanesine götürülmüş, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde önceki gün yaşamını yitirmişti.