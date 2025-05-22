Bir anda yaza geçeceğiz 40 dereceyi gören sıcak dalgası geldi bugün itibariyle...
TÜRKİYE'ye serin ve yağışlı havanın ardından öyle bir sıcak hava dalgası geliyor ki inanamayacaksınız. Meteoroloji'nin son hava durumu raporu sıcaklık alarmı veriyor. Hafta sonu bazı illerde 40 derece görülebilir. Üstelik sıcak hava neredeyse bir hafta sürecek. Temmuz ve Ağustos'ta da kavrulacağız.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası birçok bölgede hissedilecek. Özellikle perşembe gününden sonra bunaltan sıcaklar etkili olacak. Yaz bir anda bastıracak. Kahramanmaraş, Aydın gibi bazı şehirlerde termometreler 40 dereceyi gösterecek.
TEMMUZ-AĞUSTOS AYINA DİKKAT
Asıl sıcak hava dalgası temmuz ve ağustos ayında gelecek. 60 gün boyunca sürecek olan sıcak hava dalgası 40 derecelerden daha fazla olacak ve resmen vatandaş yanacak.
Hafta sonu güneş yakacak
Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
Türkiye'de yaz havasına giriyoruz. Özellikle hafta sonu sıcaklıkları bunaltacak. Güneşe dikkat edelim. Önümüzdeki iki üç gün güneş çarpmalarına maruz kalmayalım.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporunda da aşırı sıcaklar dikkatleri çekiyor. Özellikle cumartesi ve pazar günü hava bunaltacak.