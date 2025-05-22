Bir anda yaza geçeceğiz 40 dereceyi gören sıcak dalgası geldi bugün itibariyle...

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası birçok bölgede hissedilecek. Özellikle perşembe gününden sonra bunaltan sıcaklar etkili olacak. Yaz bir anda bastıracak. Kahramanmaraş, Aydın gibi bazı şehirlerde termometreler 40 dereceyi gösterecek.