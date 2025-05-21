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Arçelik'ten Imperium Barista kahve makinesi kampanyası

Arçelik'ten Imperium Barista kahve makinesi kampanyası

Arçelik, 'Imperium Barista' kahve makinelerinde 7 aya varan vade farksız taksit imkanı sağlayan kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Dilediğin Kahve, Dilediğin Kahve Fiyatına' sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, tüketiciler Imperium Barista espresso makinesine 'günde bir fincan kahve fiyatına' sahip olunabiliyor.

Kampanya, kahve makineleri pazarındaki artan talep doğrultusunda, espresso bazlı içecekleri ev ortamında da yüksek kaliteyle hazırlamak isteyen kullanıcılar için ekonomik bir alternatif sunmayı hedefliyor.

'Evlerde profesyonel kahve keyfi sunmayı amaçlıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, kahveseverlere evde kaliteli kahve keyfi yaşatmayı ve kahve kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kahvenin, sadece bir içecek olmanın ötesine geçerek bir yaşam tarzı haline geldiğine dikkati çeken Dinçer, 'Artık sadece kahve dükkanlarında tüketilen bir içecek olmaktan çıkıp, evlerde de en az dışarıdaki kadar keyifle içiliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte, tüketiciler evlerinde farklı kahve seçenekleriyle kendilerine ve misafirlerine özel lezzetler hazırlayabiliyor.' ifadelerini kullandı.

Dinçer, artık her zevke hitap eden kahve makinelerinin, insanların kahve keyfini daha erişilebilir kıldığını aktararak, 'Arçelik olarak, değişen eğilimleri ve trendleri yakından takip ediyor, tüketicilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Kahve tutkunlarının bu ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Imperium Barista kampanyamızı başlattık. Evlerde profesyonel kahve keyfi sunma amacımız doğrultusunda, tüketicilerimize yüksek kaliteli bir kahve deneyimi sunmak için Imperium Barista kahve makinesini herkes için erişilebilir hale getirdik.' değerlendirmesini yaptı.

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