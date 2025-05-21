Okul servisine bombalı saldırı! Pakistan Hindistan'ı suçladı

Pakistan, Afganistan sınırındaki Belucistan eyaletinde ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı okul servisine yönelik bombalı saldırının Hindistan tarafından yapıldığını öne sürdü.

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Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda çocuğun da yaralandığı belirtilerek, "Terörist Hindistan devleti tarafından planlanan ve Belucistan'daki vekil unsurları eliyle gerçekleştirilen bir başka korkak ve iğrenç saldırıda, öğrenci taşıyan bir otobüs hedef alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırının "Hindistan'ın devlet politikası olarak terörü kullanmasının bir göstergesi" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu menfur saldırının planlayıcıları, yardımcıları ve failleri adalet önüne çıkarılacak ve Hindistan'ın gerçek yüzü tüm dünyaya gösterilecektir." denildi.

Öte yandan Komiser Yardımcısı Yasir Iqbal Dashti, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, okul servisinin, eyaletin "Sıfır Noktası" olarak bilinen bölgeye yakın alanda hedef alındığını aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren Dashti, ilk bulguların saldırının bir intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de Bakanlığın X hesabından yapılan yazılı açıklamasında saldırıyı kınayarak, "Düşman, vahşet sergilemiş ve masum çocuklara saldırmıştır. Okul servisine yapılan saldırı, düşmanın ülkede istikrarsızlık yaratmak için kurduğu iğrenç bir komplodur." değerlendirmesini yaptı.

Not: Haberin görseli arşivdir.