Şimşek, Doha'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu kapsamında Doha’da temaslarda bulundu. Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi ve Katar Maliye Bakanı el-Kuvari ile görüşen Şimşek, ticaret ve yatırım ilişkilerini ele aldı.

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Katar Sanayi ve Ticaret Odası’ndaki sunumunda Türkiye’nin yatırım avantajlarını anlattı. İki ülke özel sektörü arasında ortak çalışma grubu kurulması önerildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu kapsamında üst düzey temaslarda bulundu. Şimşek, Katar Sanayi ve Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen reel sektör buluşmasında Türkiye’nin yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şimşek temaslarına Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ile gerçekleştirdiği görüşmeyle başladı. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve doğrudan yatırımların teşviki gibi başlıklar ele alındı.

Ardından Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile bir araya gelen Şimşek, “Türkiye ile Katar arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin ekonomik işbirliğiyle daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi” konularının görüşüldüğünü bildirdi. İki bakan, karşılıklı yatırımların teşviki ve üçüncü ülkelerde ortak projelere yönelik fırsatlar üzerinde de durdu.

Katar Sanayi ve Ticaret Odası tarafından organize edilen reel sektör buluşmasına katılan Şimşek, burada gerçekleştirdiği sunumda “Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımcılar için sunduğu stratejik avantajlara” dikkati çekti. Şimşek, uygulanan istikrar ve reform programındaki gelişmeleri aktarırken, “küresel ölçekte yaşanan yapısal kırılmalara rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, dinamik iş gücü, imalat ve hizmetler sektöründe sunduğu fırsatlar ve aktif sanayi politikalarıyla öne çıktığını” vurguladı.

Şimşek, toplantının sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı. Ayrıca, bu toplantıda iki ülkenin özel sektörleri arasında işbirliğini daha dinamik ve sonuç odaklı hale getirmek amacıyla ortak bir çalışma grubu kurulmasının faydalı olacağı değerlendirildi.