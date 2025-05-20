Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında kritik gelişme

Gözaltına alındığı 19 Mart gününden bir gün önce İstanbul Üniversitesi tarafından lisans diploması iptal edilen İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaliyle ilgili idare mahkemesinde açtığı davada yeni gelişmeler yaşandı.

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Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvurarak üniversitenin diplomayı iptal etme kararını yargıya taşıdı. Bu başvurunun ardından, İstanbul 5. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı incelemeye aldı. Süreç devam ederken, mahkemenin çok sayıda kuruma konuya ilişkin ek bilgi ve belge sunmaları için resmi yazı gönderdiği belirtildi.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENDİ

İmamoğlu’nun vekili Avukat Mehmet Pehlivan tarafından yapılan başvuruda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan İmamoğlu’nun yatay geçiş işlemlerinin usulsüz yapıldığı yönündeki iddialara karşı savunma yapıldı. Dava dilekçesinde, 18 Mart 2025 tarihli ve 3 sayılı üniversite yönetim kurulu kararının hem yetkili organ tarafından alınmadığı hem de yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu savunularak, kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

“YOKLUK VE AÇIK HATA YOK” VURGUSU

Dava dilekçesinde, İmamoğlu’nun yatay geçiş işlemlerinde üniversitelerce belirlenmiş koşullara uygun hareket ettiği, ilgili dönemde İstanbul Üniversitesi’nin kontenjan artırımı yaptığı ve başvuru süresinin öne çekilmesinin adayın kusuru sayılamayacağı belirtildi. Ayrıca, işlemde “yokluk” ya da “açık hata” bulunmadığı, dolayısıyla iptalin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

MAHKEME 36 BELGE İSTEDİ

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebini değerlendirmeden önce gerekçeli kararında dikkat çeken tespitlere yer verdi. Kararda, dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun denetlenebilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve İstanbul Üniversitesi’nden ayrıntılı bilgi ve belge talep edildi. Mahkeme; 1988-1990 yılları arasındaki taban puanlar, yatay geçiş kontenjanları, transkriptler, müfredatlar, yurtdışı üniversitelerin denklik durumu gibi konuların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Kararda ayrıca İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerin hangi statüde değerlendirildiğine ilişkin belgeler, tanıma sürecine dair usul ve esaslar ile karar alınmasına dayanak teşkil eden tüm yazışmaların ibraz edilmesi talep edildi.

Mahkeme, tüm belgelerin sunulmasının ardından yürütmenin durdurulması istemi hakkında nihai kararını verecek.