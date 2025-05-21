BIST 9.514
DOLAR 38,88
EURO 44,05
ALTIN 4.147,98
HABER /  GÜNCEL

IBAN üzerinden kira yatıranlar için kritik uyarı

IBAN üzerinden kira yatıranlar için kritik uyarı

Kira ödemesini IBAN ile yapan kiracılar için kritik uyarı geldi. Açıklama kısmı boş bırakılan banka transferleri, ileride “kira ödenmedi” iddialarına neden olabilir. Hukukçular, her ödeme işlemine ay ve yıl belirtilerek “kira bedeli” notu düşülmesini öneriyor. Aksi takdirde kiracılar borçlu duruma düşebilir.

Abone ol

Son yıllarda kira ödemeleri IBAN yoluyla banka transferi ile gerçekleştiriliyor. Bu yöntem hem kiracılar hem de ev sahipleri için kolaylık sağlasa da açıklama yapılmaması durumunda ciddi hukuki riskler doğurabiliyor.

Açıklama yapılmazsa borçlu sayılabilirsiniz
Açıklama kısmı boş bırakılarak yapılan kira ödemeleri, ev sahibine “kira alınmadı” iddiası için fırsat yaratabiliyor. Hukuki süreçte banka dekontları yalnızca para transferini ispatlarken, ödemenin kira bedeli olduğuna dair açık bir ibare olmaması durumunda, kiracılar haksız duruma düşebiliyor.

Yargıtay kararları da bu yönde
Geçmişte görülen davalarda, açıklama yapılmadan gönderilen para “emanet” ya da “başka borcun ödemesi” olarak değerlendirilebildi. Bazı kiracılar parayı göndermesine rağmen ne için gönderdiğini kanıtlayamadığı için mahkemelerde kirayı ödememiş sayıldı.
Gayrimenkul hukuku uzmanları, kira ödemelerinde mutlaka “… ayı kira bedeli” şeklinde açıklama yapılmasını öneriyor. Örneğin, “Mayıs 2025 kira bedeli” ibaresi, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklarda güçlü bir hukuki delil oluşturuyor.
Kiracıların kendilerini kötü niyetli ev sahiplerine karşı koruyabilmesi için ödeme açıklamasına dikkat etmesi gerekiyor. Açıklama eklenmeyen her ödeme, mali ve hukuki sorunlara kapı aralayabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Arçelik'ten Imperium Barista kahve makinesi kampanyası
Arçelik'ten Imperium Barista kahve makinesi kampanyası
Okul servisine bombalı saldırı! Pakistan Hindistan'ı suçladı
Okul servisine bombalı saldırı! Pakistan Hindistan'ı suçladı
Turkcell'in veri merkezi yatırımlarına 100 milyon avroluk finansman
Turkcell'in veri merkezi yatırımlarına 100 milyon avroluk finansman
Burçin Ozan HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı
Burçin Ozan HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı
Şimşek, Doha'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı
Şimşek, Doha'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı
Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında kritik gelişme
Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında kritik gelişme
Havalar ısınınca ortaya çıktı 2 kişi öldü! Çıplak elle kopardı sonrası feci
Havalar ısınınca ortaya çıktı 2 kişi öldü! Çıplak elle kopardı sonrası feci
Nuray Başaran'ın evi kundaklandı Özgür Özel hedef gösterdi iddiası
Nuray Başaran'ın evi kundaklandı Özgür Özel hedef gösterdi iddiası
Suriye'de haftalar içinde ülke destansı bir iç savaşa süreklenebilir! ABD Dışişleri bakanı söyledi
Suriye'de haftalar içinde ülke destansı bir iç savaşa süreklenebilir! ABD Dışişleri bakanı söyledi
Malatya'da deprem! Kandilli duyurdu!
Malatya'da deprem! Kandilli duyurdu!
İBB soruşturmasında Zafer Keleş tutuklandı
İBB soruşturmasında Zafer Keleş tutuklandı