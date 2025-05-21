IBAN üzerinden kira yatıranlar için kritik uyarı

Kira ödemesini IBAN ile yapan kiracılar için kritik uyarı geldi. Açıklama kısmı boş bırakılan banka transferleri, ileride “kira ödenmedi” iddialarına neden olabilir. Hukukçular, her ödeme işlemine ay ve yıl belirtilerek “kira bedeli” notu düşülmesini öneriyor. Aksi takdirde kiracılar borçlu duruma düşebilir.

Abone ol

Son yıllarda kira ödemeleri IBAN yoluyla banka transferi ile gerçekleştiriliyor. Bu yöntem hem kiracılar hem de ev sahipleri için kolaylık sağlasa da açıklama yapılmaması durumunda ciddi hukuki riskler doğurabiliyor.

Açıklama yapılmazsa borçlu sayılabilirsiniz

Açıklama kısmı boş bırakılarak yapılan kira ödemeleri, ev sahibine “kira alınmadı” iddiası için fırsat yaratabiliyor. Hukuki süreçte banka dekontları yalnızca para transferini ispatlarken, ödemenin kira bedeli olduğuna dair açık bir ibare olmaması durumunda, kiracılar haksız duruma düşebiliyor.

Yargıtay kararları da bu yönde

Geçmişte görülen davalarda, açıklama yapılmadan gönderilen para “emanet” ya da “başka borcun ödemesi” olarak değerlendirilebildi. Bazı kiracılar parayı göndermesine rağmen ne için gönderdiğini kanıtlayamadığı için mahkemelerde kirayı ödememiş sayıldı.

Gayrimenkul hukuku uzmanları, kira ödemelerinde mutlaka “… ayı kira bedeli” şeklinde açıklama yapılmasını öneriyor. Örneğin, “Mayıs 2025 kira bedeli” ibaresi, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklarda güçlü bir hukuki delil oluşturuyor.

Kiracıların kendilerini kötü niyetli ev sahiplerine karşı koruyabilmesi için ödeme açıklamasına dikkat etmesi gerekiyor. Açıklama eklenmeyen her ödeme, mali ve hukuki sorunlara kapı aralayabilir.