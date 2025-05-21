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Bahçe sınırı tartışması korkunç bitti! 75 yaşındaki adam dehşet saçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bahçe sınırı tartışması korkunç bitti! 75 yaşındaki adam dehşet saçtı

İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla öldüren kişi, aynı tabancayla intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, Nihat Ali F. (75) ile komşusu Adnan Güngör (63) arasında, bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Ali F, tabancayla önce Güngör'e ardından da kendine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Nihat Ali F. ile Adnan Güngör'ün cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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