Donald Trump'ın VOA kini! 600 gazeteciyi kovdu Voice of America binasını da satıyor

ABD'de Donald Trump'ın fiilen kapattığı 83 yıllık yayın kurumu Voice of America'nın 600 çalışanı kovuldu. VOA binasını da satışa çıkaran Donald Trump, ajans aboneliklerini de bitirdi. İşten çıkarılanların binaya girişi yasaklanırken, bir çok kişi kişisel eşyalarını dahi alamadı. İşten kovulan gazetecilerin, ellerindeki haberleri bitirmelerine daha izin verilmedi.

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ABD'de yayın çizgisinden memnun olmadığı medya kuruluşlarına savaş açan Başkan Donald Trump'ın hedef aldığı kurumların başında gelen Voice America'da (VOA - Amerika'nın Sesi) yaklaşık 600 çalışanın işine son verildi.

Trump'ın 14 Mart'ta VOA'e yönelik federal fonu kesmesiyle fiilen kapanan kurumun Türkçe dâhil tüm dillerdeki haber siteleri iki ayı aşkın süredir güncellenmiyor. 83 yıldır yayın yapah VOA, Televizyon ve radyo kanallarında da yayınlar ya tamamen durdu ya da sadece müzik yayınına geçildi.

300 kişi zorunlu izne yollandı

Trump yönetiminin 49 dilde yapan ve dünya genelinde haftada yaklaşık 450 milyon insana ulaşan VOA'e federal fon aktarımını sonlandırmasının ardından bu kurumdaki yaklaşık bin 300 kişilik personelin neredeyse tamamı zorunlu izne çıkarılmıştı.

"Elimizdeki haberleri bile tamamlayamadık"

VOA çalışanları, 15 Mart günü yaşadıklarını unutamıyor. DW Türkçe'ye konuşan gazetecilerden biri Washington'daki binada olan personelin apar topar dışarı çıkarıldığını ve giriş kartlarına dahi el koyulduğunu aktarıyor.

Türkiye'den VOA'e çalışan bir gazeteci de o gün yaşananları şöyle anlattı:

-"Mesai saatlerinde Washington'daki arkadaşlarımızdan ofisleri boşaltmaları istendi. Günün sonu da beklenmedi. Günü bitiremedik. Birden, haber akışı tamamen durdu. Elimizdeki haberleri bile tamamlayamadık".

VOA çalışanları dava açtı ama...

İşten çıkarılmanın ilk adımı olarak 15 Mart'ta zorunlu izne çıkarılan VOA çalışanları konuyu mahkemeye taşıyarak Trump yönetimine dava açtı. Federal mahkeme de geçen ay, bu kuruma sağlanan fonların kesilemeyeceğine ve çalışanların işe iade edilmesine hükmederek yürütmeyi durdurdu. Ancak bu kararın temyizde, üstelik tam da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde bozulmasının ardından Trump yönetimi VOA çalışanlarını işten çıkarma girişimlerini hızlandırdı.

İşine son verilen VOA personeli, sözleşmeli çalışanlardan oluşuyor. Kadrolulara yönelik dalganın ise daha sonra geleceği tahmin ediliyor.

VOA Binasına giriş yasaklandı eşyaları bile verilmedi

Geçen hafta işten çıkarılan yaklaşık 600 kişiye, kimliklerini ve diğer VOA ekipmanını teslim etmeleri için 30 Mayıs'a kadar süre verildi. VOA binasına girmeleri 15 Mart'tan beri yasak olan kadrolu çalışanlara ise ofisten kişisel eşyalarını alma imkânı bile tanınmadı.

İşten çıkarılan VOA çalışanlarından en az 50'si, J-1 vizesiyle ABD bulunduğu için 30 gün içinde ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.

VOA binasını da satıyor

Kurumun Washington'daki merkezinin bulunduğu binayı da satışa çıkaran Donald Trump yönetimi, VOA gibi ABD federal bütçesinden fonlanan yayın organlarının, Reuters, Associated Press ve AFP ile kontratlarını da feshetti. Bu kurumlara artık aşırı sağcı çizgide olan ve sürekli Trump lehinde içerik servis eden "One America Haber Ağı" tarafından haber akışı sağlanacağı açıklandı.