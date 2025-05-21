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Kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Ekonomik krizin etkisi giderek ağırlaşıyor. Çok sayıda firma borç yükünün altından kalkamaz durumda. 27 yıllık Yedikır Kuruyemiş, konkordato ilan etti. Şirket için konkordato süreci resmen başlatıldı.

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Kuruyemiş sektörünün önde gelen firmalarından biri olan 27 yıllık Yedikır Kuruyemiş, konkordato ilan etti. Şirket, 'Köyden Halka Kuruyemiş' sloganıyla Türkiye'nin bir çok bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Kuruyemişin yanı sıra şekerleme, baharat ve bakliyat ürünleri de üreten firma için mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi.

Şirketin konkordato başvuru sonrasında üç ay geçici mühlet verilirken, şirketin finansal tabloları inceleme altına alındı. 3 kişilik heyet tarafından hazırlanacak rapor, 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren firmanın iflas edip etmeyeceğini belirleyici nitelik taşıyacak.

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