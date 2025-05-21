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Küçükçekmece'de yayanın feci ölümü! Fenalaşıp yola düştü, üzerinden araç geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İSTANBUL Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken fenalaşarak yola düşen yaya, servis aracının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Ölen kişinin Azerbaycan uyruklu olduğu belirlenirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nin kaldırım kısmında yürüyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak yola düştü. Yaya, bu sırada seyir halindeki bir servis minibüsünün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise servis şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Küçükçekmece'de yayanın feci ölümü! Fenalaşıp yola düştü, üzerinden araç geçti - Resim: 0

Savcılık ve polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kişinin cesedi, morga kaldırıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin, fenalaşarak dengesini kaybedip yola düştüğü anda üzerinden servis aracının geçmesi yer alıyor.

Küçükçekmece'de yayanın feci ölümü! Fenalaşıp yola düştü, üzerinden araç geçti - Resim: 1

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