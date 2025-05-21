Arda Turan Eyüpspor'dan ayrılıyor, Shakhtar Donetsk ile anlaştı! İşte Turan'ın yeni maaşı...
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Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı. Ukrayna ekibinin başına geçmeye hazırlanan Arda Turan'ın alacağı maaş belli oldu. Öte yandan Eyüpspor'da Arda Turan'ın yerine üç teknik direktörün adı geçiyor. İşte detaylar...
Arda Turan teknik direktörlük kariyerine yurt dışında devam edecek.
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Shakhtar Donetsk'in başına geçecek olan Turan'ın anlaşma sağladığı ve maaşının belli olduğu iddia edildi.
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HT Spor'un haberine göre; Turan, bir süredir adının anıldığı Shakhtar Donetsk ile her konuda anlaşma sağladı.
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Ukrayna ekibi 38 yaşındaki Turan'a yıllık 2 milyon euro ödeyecek. Eyüpspor'da Turan'ın yerine Albert Riera, Andrea Pirlo ve Fabio Cannavaro'nun adı geçiyor.
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