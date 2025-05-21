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Turkcell'den 'Herkese Uygun Çözümler' kampanyası sürpriz hediyeler

Turkcell'den 'Herkese Uygun Çözümler' kampanyası sürpriz hediyeler

Turkcell, abonelerinin ihtiyaçlarına anında ve en uygun şekilde cevap veren "Herkese Uygun Çözümler" kampanyasını hayata geçirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri odaklılıkta yeni bir döneme geçen Turkcell, "Herkese Uygun Çözümler" kampanyasını başlattı.

Kampanya ile Turkcellliler, taahhütleri olsa dahi ihtiyaçlarına uygun olan üst veya alt paketlere cayma bedeli olmadan geçebiliyor. Ücretsiz sunulan "Akıllı Fatura" özelliği sayesinde ise paket aşımı endişesi yaşanmıyor.

Kampanya kapsamında ayrıca, Turkcell dünyasıyla yeni tanışanlara özel sürprizler de yer alıyor. 20 Mayıs-30 Haziran arasında dijitalden Turkcellli olan kullanıcıların ilk ay faturası Turkcell tarafından karşılanıyor. Ayrıca 2 ay boyunca ücretsiz lifebox saklama alanı da hediye ediliyor.

Paket yenilemede 30 GB'ye kadar ek internet

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, marka olarak önceliklerinin, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirmek olduğunu belirterek, "Herkese Uygun Çözümler' kampanyamız kapsamında Turkcell aboneleri, taahhütleri olsa dahi ihtiyaçlarına uygun olan üst veya alt paketlere cayma bedeli olmadan geçebiliyorlar. Paketlerini yenileyen Turkcellliler, ilk ay 30 GB'ye varan hediye internet kazanarak ek faydalardan da yararlanabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Akgüç, "Akıllı Fatura" hizmetiyle paket aşımı endişesine son vermeye devam ettiklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Abonelerimiz Akıllı Fatura uygulamasıyla paketleri bittikten sonra fatura sürprizi yaşamadan, ücretsiz olarak 50 MB, 50 DK ve 50 SMS kullanabiliyor. Üstelik bu özellik tüm Turkcelllilere ücretsiz olarak sunuluyor. Akıllı Fatura ve paket değişikliği hem Turkcell web sitesi hem de Turkcell uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Ek GB ise otomatik olarak tanımlanıyor. 'Herkese Uygun Çözümler' kampanyamızla müşterilerimizin her an bağlantıda kalmalarını sağlıyor ve değişen iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz."

Ata Demirer'den yeni kampanyaya özel "Korkusuz Adam"

Ata Demirer'in rol aldığı reklam serisinin 3'üncüsünde Demirer, "paket aşım korkusu" yaşayan Korkusuz Adam'ı canlandırıyor. Doğada hayvan dostlarıyla yaşayan Korkusuz Adam'a, reklam filminde insansı tepkileriyle sempati toplayan bir ayı ve akarsu ulaşımı görevini üstlenen timsahlar eşlik ediyor.

Filmde rol alan ayı, daha önce dünyaca ünlü birçok sinema ve reklam filminde yer aldı. Gerçekçi görünümüyle dikkati çeken ayının performansı için 4 kişilik İngiliz ekip de prodüksiyon sürecine dahil oldu. Yeni reklam filmi 20 Mayıs'ta yayına başladı.

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