BIST 9.453
DOLAR 38,83
EURO 44,14
ALTIN 4.138,98
HABER /  DÜNYA

Papa 14. Leo ilk genel kabul oturumuna katıldı: Gazze için çağrı yaptı

Papa 14. Leo ilk genel kabul oturumuna katıldı: Gazze için çağrı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze Şeridi'ndeki durumun giderek daha endişe ve acı verici hal aldığını belirterek, insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Abone ol

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak 8 Mayıs'taki Konklav'da seçilen Papa 14. Leo, bu göreve geldikten sonra bugün ilk kez genel kabul oturumunu gerçekleştirdi. Papaların çarşamba günleri genellikle Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı oturumda konuşan Papa 14. Leo, "Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor." dedi.

Gazze'de yaşanan acılara dikkati çeken Papa, "Çocukların, yaşlıların, hasta insanların ödediği bu yürek parçalayıcı bedelin sona ermesi için insani yardımların onurlu şekilde girişine izin verilmesi ve düşmanlıklara son verilmesi çağrımı bir kez daha yürekten yineliyorum." diye konuştu.

Papa, inananlardan da her gün barış için dua etmelerini istedi, yürekleri silahsızlandırmaları gerektiğini söyledi.

Papa 14. Leo ilk genel kabul oturumuna katıldı: Gazze için çağrı yaptı - Resim: 0

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların yeniden başlatılmasıyla çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

Papa 14. Leo ilk genel kabul oturumuna katıldı: Gazze için çağrı yaptı - Resim: 1

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

Papa 14. Leo ilk genel kabul oturumuna katıldı: Gazze için çağrı yaptı - Resim: 2

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Papa 14. Leo ilk genel kabul oturumuna katıldı: Gazze için çağrı yaptı - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de polis motosikleti üniversite öğrencisine çarptı! Öğrencinin durumu ağır
Çanakkale'de polis motosikleti üniversite öğrencisine çarptı! Öğrencinin durumu ağır
AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da: "Gazze'de sivil halk adeta cehennemi yaşıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da: "Gazze'de sivil halk adeta cehennemi yaşıyor"
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alındı
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alındı
CNN'den korkutan iddia: O ülke İsrail'in nükleer tehdidi altında!
CNN'den korkutan iddia: O ülke İsrail'in nükleer tehdidi altında!
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı! Başvurular bu tarihte sona erecek
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı! Başvurular bu tarihte sona erecek
Almanya aile birleşimini 2 yıl boyunca askıya alıyor karar en çok...
Almanya aile birleşimini 2 yıl boyunca askıya alıyor karar en çok...
Yaz geldi aman dikkat! Sosyal medyada görüp inanmayın, bu belgeyi mutlaka sorun
Yaz geldi aman dikkat! Sosyal medyada görüp inanmayın, bu belgeyi mutlaka sorun
Turkcell'den 'Herkese Uygun Çözümler' kampanyası sürpriz hediyeler
Turkcell'den 'Herkese Uygun Çözümler' kampanyası sürpriz hediyeler
Garanti BBVA e-ihracat paketini hayata geçirdi
Garanti BBVA e-ihracat paketini hayata geçirdi
CHP, HSK seçimlerini AYM'ye taşıdı
CHP, HSK seçimlerini AYM'ye taşıdı
PFDK'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ceza
PFDK'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ceza