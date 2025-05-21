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AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına maskeli bir kişi taşlı saldırıda bulundu.

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Çarşı Caddesi'ndeki binaya saat 04.00 sıralarında maskeli kişi tarafından parke taşı atıldı. Saldırı sonucu binanın giriş kapısındaki cam zarar gördü.

Sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şapkalı ve maskeli kişinin dört kez cama taş attığı görülüyor.

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