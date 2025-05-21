Vestel'den işten çıkarma haberlerine ve söylentilere ilişkin açıklama

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, işten çıkarma iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, çıkarmaların sınırlı olduğu ve çalışanların tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapıldığı bildirildi.

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Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bir kısım haber sitelerinde, Grubumuz (Zorlu Holding) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül'ün 20 Mayıs 2025 tarihindeki basın açıklamaları ile ilgili haberlere ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 'Haber ve Söylentilerin Doğrulanması' başlıklı 9'uncu maddesi hükmü kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur." ifadelerine yer verildi.

"Haberlere konu işten çıkarmalar..."

Şirket tarafından finansal borç geri ödeme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirildiği bildirilen açıklamada, "Haberlere konu işten çıkarmalar, şirketimiz stratejik hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla sınırlı olup, yasal mevzuat çerçevesinde ve çalışanlarımızın tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapılmaktadır. Mevcut durum itibarıyla sermaye piyasası mevzuatında aranan önemlilik eşiklerini aşan bir durum söz konusu değildir." denildi.

Şirket aktiflerinin satışına ilişkin herhangi bir konunun gündemde olmaması sebebiyle bugün itibarıyla alınmış yönetim kurulu kararının bulunmadığı, şirketin söz konusu haberlerle ilişkisi olmadığı aktarılan açıklamada, olası aktif satışlarının ticari hayatın olağan akışı içinde gerektiğinde şirketin özelinde değerlendirilecek bir konu olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizce hasılat politikası ve hasılatın bölgesel çeşitlendirilmesi kapsamında, Amerika pazarına ilişkin fırsatlar yakinen takip edilmekte olup, muhtelif işbirlikleri üzerine potansiyel müşteriler ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır."