Palalı komşu dehşeti: Baba ve oğlunu hastanelik etti

Bursa'da komşular arasında çöp atma nedeniyle çıkan palalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde iddiaya göre, uzun süredir aralarında çöp atma yüzünden husumet bulunan iki komşu 12 Mayıs tarihinde sokakta karşı karşıya geldi.

E.P., kendi kapısının önüne çöp bıraktığı gerekçesiyle F.E.'yi uyardı. Konuşma esnasında sesler yükselince, babası E.P.'nin dövüldüğünü sanan İ.P., F.E.'ye uçan tekme attı.

Tekmenin etkisiyle yere yığılan F.E., daha önce duvarda dayalı yatağın üzerine koyduğu palayla baba ve oğluna saldırdı.

Elinde pala olduğunu gören baba ve oğlu kapıyı tutmak istese de F.E.'nin salladığı pala babanın koluna geldi. Baba ve oğlu evlerine kaçarken, F.E. peşlerini bırakmadı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan F.E. ve palayla yaraladığı baba-oğul ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.