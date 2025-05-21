Papa Leo'dan Gazze'ye insani yardım erişimi için çağrı

Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, bugün Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’nda ilk haftalık hitabını gerçekleştirdi.

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Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak 8 Mayıs'taki Konklav'da seçilen Papa 14. Leo, bu göreve geldikten sonra bugün ilk kez genel kabul oturumunu gerçekleştirdi.

Papaların çarşamba günleri genellikle Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı oturumda konuşan Papa 14. Leo, "Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor." dedi.

Gazze'de yaşanan acılara dikkati çeken Papa, "Çocukların, yaşlıların, hasta insanların ödediği bu yürek parçalayıcı bedelin sona ermesi için insani yardımların onurlu şekilde girişine izin verilmesi ve düşmanlıklara son verilmesi çağrımı bir kez daha yürekten yineliyorum." diye konuştu.

Papa, inananlardan da her gün barış için dua etmelerini istedi, yürekleri silahsızlandırmaları gerektiğini söyledi.

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