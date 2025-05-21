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Öğrenciye 'pisliksin' demişti! O öğretmen için hareket geçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Pendik'te tahtaya kaldırdığı bir ilkokul öğrencisine şiddet uygulayan ve hakaret eden öğretmenin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi. Öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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Pendik'teki bir ilkokulda görevli öğretmenin, sınıfta tahtaya kaldırdığı öğrencisinin saçından tutup, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

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