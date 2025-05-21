Nevşehir'de korku dolu anlar! Sıcak hava balonu yamaca zorunlu iniş yaptı

Nevşehir'de bir sıcak hava balonunun zorunlu iniş yaptığı bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05.00'te Çavuşin bölgesinden havalanan sıcak hava balonunun, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sıralarında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirdiği belirtildi.