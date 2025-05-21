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Yeniden Refah Parti ilçe yöneticisine sille tokat gözaltı: Valilik açıklama yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeniden Refah Parti ilçe yöneticisine sille tokat gözaltı: Valilik açıklama yaptı

Samsun Valiliği, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un gözaltına alınması sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu,

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fatih Koç, "polislerin üzerine araç sürdüğü" iddiasıyla gözaltına alındı. Koç'a ters kelepçe takılarak yapılan gözaltı işlemi sırasında yaşanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koç'un trafikte yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alınması olayının bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vezirköprü ilçemizde 18 Mayıs 2025 günü saat 21.00 sıralarında trafikte yaşanan tartışma sonucu Yeniden Refah Partisi Vezirköprü ilçe başkanının gözaltına alınması hadisesiyle ilgili olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, ayrıca konuyla ilgili idari soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un, Vezirköprü ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Gazi Caddesi-Yuvakent Caddesi kesişiminde kapatılan alana araçla girmeye çalıştığı sırada polislerle tartıştığı, kimliğini ibraz etmediği ve mukavemet gösterdiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Koç, hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Muhabir:Recep Bilek

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