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Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yapacak

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yapacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de elde edilen şampiyonluk için 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da kutlama organizasyonu düzenleneceğini söyledi. Özbek, "Kalbi Galatasaray ile atan herkesi bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum" dedi.

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Başkan Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Amatör branşlardaki başarılara değinen Özbek, "Mayıslar bizimdir, futbol için söylenmiş bir sözdür. Bu dönemde buna amatör şubelerimizi de eklediğimiz için çok mutluyum. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız, hem lig hem de Avrupa'da şampiyon olarak bizi sevindirdi. Engelsiz aslanlarımızla gurur duyduk. Voleybolda çok güçlü takımlara ve bütçelere karşı önemli başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Erkek ve kadın sutopu takımlarımız zorlu mücadeleler sonunda lig şampiyonluğuna ulaştı. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarıların bizi beklediğini biliyorum. Takımlarımızın Avrupa'da da başarılar kazanarak bizi gururlandıracaklarına inancımız tam. Basketbol altyapıda birçok yaş grubunda takımımız şampiyonluk kazandı. Esporda şampiyonluklar yaşadık. Birçok amatör branşta şampiyonluk ve madalya mücadelemize devam ediyoruz. Şampiyonluk kazanmış takımlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum. Mücadeleye devam eden sporcularımıza da büyük bir alkış istiyorum." diye konuştu.

Futbolda çifte kupa kazandıklarını aktaran Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ay önceki divan toplantısında değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızın desteğiyle 25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı takacağımızı söylemiştim. Bugün sadece bunu başarmakla kalmayıp Türkiye Kupası'nı da müzemize götürdük. Bu başarıda imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere teknik kadromuz, futbolcularımız ve katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü ve alkışı da tüm sezon boyunca kar kış demeden yanımızda olan, bir an bile olsun desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza gönderiyorum. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Şimdi daha büyük hedefler için yine birlikte ilerlemenin zamanı. Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planlıyoruz. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum. Tüm sene boyunca verdiğiniz sınırsız destekle bu zorlu dönemde başarıya ulaşmamıza büyük katkı sağladınız. Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı."

Son 9 ayda 63,6 milyon lira kar

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 itibarıyla düzenlenmiş özet 9 aylık konsolide mali-yönetsel-sportif raporun sunumunu gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde toplam hasılatın 8,93 milyar lira, giderin ise 8,873 milyar lira olduğunu aktaran Hatipoğlu, brüt karlılığın 57,1 milyon lira olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

İbrahim Hatipoğlu, 9 aylık dönemde faaliyetlerden dolayı enflasyon muhasebesi uygulanmasının ardından 63,6 milyon lira net kar edildiğini vurguladı.

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