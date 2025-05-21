BIST 9.490
DOLAR 38,82
EURO 44,02
ALTIN 4.133,56
HABER /  GÜNCEL

İsveç'te cami kundaklayan şahıs tutuklandı

İsveç'te cami kundaklayan şahıs tutuklandı

İsveç'in Uddevalla şehrindeki bir camiyi kundaklayan 20 yaşındaki Norveç vatandaşı, "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklandı.

Abone ol

28 Mart gecesi Uddevalla şehrindeki Kültür Merkezi'ne bağlı camide yangın çıktı. Olay sonrası yapılan araştırmada, yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

NORVEÇ VATANDAŞI TUTUKLANDI

Bunun üzerine 20 yaşındaki bir Norveç vatandaşı suçlu bulundu.

Şüpheli 3 gün sonra yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEP TELEFONUNDAN CAMİ ADRESLERİ ÇIKTI

Savcı Marie Andersson, zanlı hakkında "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle iddianame hazırladığını duyurdu.

Zanlının Nazi hayranı olduğu belirtilirken Andersson, "Şüphelinin cep telefonunda Nazilere ait propaganda görüntüleri ile Müslüman ve Yahudilerin dini merkezlerinin adresleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Camide insanlar bulunurken zanlının camiye yanıcı sıvı dökerek ateşe vermeye çalıştığını aktaran Andersson, yangının büyümeden içeridekiler tarafından söndürüldüğünü ve zanlının suçunu itiraf ettiğini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski siyasetçi Andrei Portnov Madrid'de silahlı saldırıda öldürüldü
Eski siyasetçi Andrei Portnov Madrid'de silahlı saldırıda öldürüldü
ABD'den Suriye kararı: Türkiye Büyükelçisi Barrack'a yeni görev
ABD'den Suriye kararı: Türkiye Büyükelçisi Barrack'a yeni görev
Öğrenciye 'pisliksin' demişti! O öğretmen için hareket geçildi
Öğrenciye 'pisliksin' demişti! O öğretmen için hareket geçildi
Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı
Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı
İBB soruşturmasında itirafçı olan İBB yöneticisi Bekir Yıldız'a ev hapsi kararı
İBB soruşturmasında itirafçı olan İBB yöneticisi Bekir Yıldız'a ev hapsi kararı
Vestel'den işten çıkarma haberlerine ve söylentilere ilişkin açıklama
Vestel'den işten çıkarma haberlerine ve söylentilere ilişkin açıklama
Vakıfbank kadon voleybol takımında 2 isimle yollar ayrıldı
Vakıfbank kadon voleybol takımında 2 isimle yollar ayrıldı
Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti
UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da liderlerle bir araya geldi
Yeniden Refah Parti ilçe yöneticisine sille tokat gözaltı: Valilik açıklama yaptı
Yeniden Refah Parti ilçe yöneticisine sille tokat gözaltı: Valilik açıklama yaptı
Papa Leo'dan Gazze'ye insani yardım erişimi için çağrı
Papa Leo'dan Gazze'ye insani yardım erişimi için çağrı