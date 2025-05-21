İsveç'te cami kundaklayan şahıs tutuklandı

İsveç'in Uddevalla şehrindeki bir camiyi kundaklayan 20 yaşındaki Norveç vatandaşı, "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklandı.

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28 Mart gecesi Uddevalla şehrindeki Kültür Merkezi'ne bağlı camide yangın çıktı. Olay sonrası yapılan araştırmada, yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

NORVEÇ VATANDAŞI TUTUKLANDI

Bunun üzerine 20 yaşındaki bir Norveç vatandaşı suçlu bulundu.

Şüpheli 3 gün sonra yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEP TELEFONUNDAN CAMİ ADRESLERİ ÇIKTI

Savcı Marie Andersson, zanlı hakkında "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle iddianame hazırladığını duyurdu.

Zanlının Nazi hayranı olduğu belirtilirken Andersson, "Şüphelinin cep telefonunda Nazilere ait propaganda görüntüleri ile Müslüman ve Yahudilerin dini merkezlerinin adresleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Camide insanlar bulunurken zanlının camiye yanıcı sıvı dökerek ateşe vermeye çalıştığını aktaran Andersson, yangının büyümeden içeridekiler tarafından söndürüldüğünü ve zanlının suçunu itiraf ettiğini aktardı.