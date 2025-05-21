Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin komisyon çağrısına yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyon çağrısına sıcak bakmadığını dile getirdi.

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Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki gün önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığını hatırlattı. 19 Mayıs'ın, sadece bir bağımsızlık mücadelesinin miladı değil aynı zamanda bir haysiyet mücadelesinin başlangıç anı olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, mücadele arkadaşlarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andı.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "Adında Türkiye, özünde Türk olmayan bir federasyonlar projesi var. Bunlara göre, Malazgirt'te Araplar varmış. Çanakkale'yi Afrikalılar savunmuş, yarın çıkıp, 'Büyük Taarruz'u da Yunanlılar yaptı' derlerse asla şaşırmayın. Çünkü terörist başı ile vardıkları mutabakatın mantığı budur." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın korucularla ilgili sözlerine tepki gösteren Dervişoğlu, koruculuğun da çobanlığın da şerefli meslekler olduğunu vurguladı. Dervişoğlu, "Emin olun çobanın köpeği de kuzusu da bunlara oranla pek muhteremdir. Ben hayvanları bile onlarla kıyaslayamam. Bunlar vatanı savunmak görevini ve şuurunu akıllarınca aşağılarken, çobanın elindeki değnekten bile daha değersiz olduklarını bilmiyorlar." sözlerini sarf etti.

Meclis'te grubu olan bir siyasi partinin, "İmralı'nın postacısı" yapıldığını belirten Dervişoğlu,"Terörle aranıza mesafe koyun, Türkiye partisi olun" sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hepiniz terörle aranıza öyle bir mesafe koydunuz ki, mesafe sıfıra indi. İşte o sıfır noktasında terör yok, çünkü mesafe yok. Mesafe yoksa terör yok. İşte hepiniz Türkiye'nin partisi oldunuz. Yeni Türkiye'nin partileri bu beylere hayırlı uğurlu olsun. Bu beyler, Cumhuriyetsiz Türkiye'nin de partileridir."

"Kaygıyla bakıyoruz"

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik, sürece nasıl baktıklarının sorulduğunu belirten Dervişoğlu, "Kaygıyla bakıyoruz. Derin bir kaygıyla bakıyor, Türk milletinin evlatları olarak bu süreçte tetikte bekliyoruz. O kaygımızın arkasında da öfke tutuyoruz. Çünkü bizim mensubu olduğumuz Cumhuriyet Türkiye'si dışında bir kaygımız yoktur. Öfkemiz de, onu muhafaza ve müdafaa etmek üzerinedir. Çünkü Türkiye'yi yöneten gasp ittifakına karşı biz cumhuriyeti müdafaa ile yükümlüyüz." diye konuştu.

Ne zaman bir tıkanıklık olsa "Darbe anayasası kalksın" sözlerinin sarf edildiğini belirten Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarını eleştirdi. Dervişoğlu,"Darbe anayasası kalksın, ne güzel, güzellik yarışmalarındaki temenniler gibi vallahi. 'Dünya'da kardeşlik olsun, her yer orman olsun. Yeni ve sivil bir anayasa gelsin', çok güzel. Kim yapacak bunu? Yeni anayasayı, Türk milletini 23 yıldır boğanlar mı yapacak? Anayasa'yı askıya alanlar mı yapacak, onlar mı yazacak?" diye konuştu.

Bankalar Birliğinin geçen hafta kredi borçlarını açıkladığını hatırlatan Dervişoğlu, Türkiye'de 42 milyon vatandaşın kredi borcunun olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "Bu ne demek? Nüfusun yarısı demek. Her iki kişiden birinin ağır borç yükü altında inlemesi demek." dedi.

"Zelenskiy ile yetinmek zorunda kaldılar"

Geçen hafta Türkiye'de yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığını söyleyen Dervişoğlu, Türkiye'nin önce kendi çıkarına, sonra da insanlık vicdanına uygun davranabilmesinin kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da düzenlenen barış müzakerelerini işaret eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Trump ve Putin'i beklerken, Zelenskiy ile yetinmek zorunda kaldılar. Çünkü her meseleye bir siyasal iletişim konusu gözüyle bakıyorlar. Bu anlamda bir iletişim kampanyası, kitleleri etkilerse zafer oluyor, etkilemezse, rafa kaldırıp unutturuyorlar. Asıl sorun budur. Bizim de itirazımız bunadır. Hangi ülkenin iktidarı, dış politikayı böylesine iç politikaya tahvil etmiştir, hangi hariciye geleneği, her diplomatik hadiseyi, bir sosyal medya kampanyasına meze yapabilir?"

Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, bugün Türkiye'nin, Suriye'de ne kazandığını bilmeden, ne uğruna savaştığını hatırlamadan, neden bedel ödediğini dahi sorgulamadan bir krizden diğerine sürüklendiğini ileri sürdü.

ABD'nin Dedeağaç merkezli "Acil Yanıt 2025" adlı bir askeri tatbikat yapacağını aktaran Dervişoğlu, tatbikata 12 binden fazla askerin katılacağını söyledi. Dervişoğlu, "Bu tatbikatta,Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, hepsi oradadır. Ama biz yokuz, Türkiye yok. Dünya lideri yok. Belki kendisinin haberi de yok." sözlerini sarf etti.

"Mutlak suretle hesap sorulmalı"

"Devletteki çürümenin, yozlaşmanın, kurumlardaki dağınıklığın en önemli örneklerinden birinin 18 Mayıs günü Tunceli'de yaşandığını" söyleyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Terör örgütü tarafından öldüğü açıklanan iki terör elebaşı için düzenlenmek istenen etkinliğe Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu izin vermemiştir. Kendisinin bu haklı kararının ardından, Ankara'dan gelen baskılarla, devletin valisi refüze edilmiş, teröristlerin anılmasına imkan tanınmıştır. İhanet süreci zarar görmesin diye, yeni ortakları DEM incinmesin diye, devletin valisinin kararının değil, terör örgütünün talebinin maalesef arkasında durulmuştur. İçişleri Bakanı bu konuda derhal bir açıklama yapmalıdır.

19 Mayıs törenlerinde yaşadığı duygular nedeniyle gözyaşı döken valinin, nasıl bir baskıya muhatap kılındığı tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalıdır. Devleti ayağa düşüren ve teröristi kutsayan bu anlayışın sorumlularından da mutlak suretle hesap sorulmalıdır. Merkeze alınma talebini bakanlığa ileten Sayın valimizi de devlete bağlılığı ve dirayetli duruşundan ötürü tebrik ediyor, bu meselenin takipçisi olacağımızı ilan ediyorum. Bu milletin böyle devlet insanlarına ihtiyacı vardır. Kendisi artık merkez valisi değil kalbimizin tam merkezinde yerini alacaktır."

"Bize herhangi bir talep gelmedi, gelmesini de beklemiyorum"

Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "DEM Parti heyeti siyasi parti turlarına başladı. Partinize bir talep geldi mi, görüşecek misiniz?" sorusu üzerine Dervişoğlu, "Bize herhangi bir talep gelmedi, gelmesini de beklemiyorum." yanıtını verdi.

"Sayın Meclis Başkanı başkanlığında kurulacak bir komisyona üye verir misiniz?" sorusuna ise Dervişoğlu, "Bu daha yeni ortaya atılmış bir şey. Abdullah Öcalan'ın talep ve beklentilerini karşılamak için TBMM'nin bazı olumsuzluklara alet edilmesine sıcak bakmıyoruz." diye konuştu.