35 ilde seçim anketi yapıldı, sonuçlar gündem oldu! Hangi ilde hangi parti çıktı?
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Türkiye, siyasetin gündeminde yaşanan hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Bir yandan Terörsüz Türkiye süreci diğer yandan Türkiye'nin uluslararası çatışmaların çözümü noktasındaki etkin rolü vatandaşların oy eğilimlerini etkiledi. ORC Araştırma 35 ilde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Sonuçlar bir hayli dikkat çekici... Listede İstanbul, Ankara ve İzmir'in de sonuçları var.
ORC Araştırma 15 ille başlattığı anket çalışmasını 35 ile çıkarttı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin de büyük gayretleriyle gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye sürecinin toplumda nasıl çıktıları olacağı ise merak konusu. Sürecin AK Parti, MHP ve CHP oylarında bariz değişiklikler yaşattığı da anket verilerine yansıdı. İşte merakla beklenen "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun 35 ildeki yansımaları! Merakla beklenen anket sonuçları paylaşıldı!
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