BIST 9.574
DOLAR 39,31
EURO 45,52
ALTIN 4.245,09
HABER /  MAGAZİN

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler'den üzen haber!

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler'den üzen haber!

"Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm"ün aralarında olduğu Türk halk müziğinden birçok türkü derleyen sanatçı Mehmet Erenler, hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden klasik bağlama virtüözü Erenler, İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi görüyor.

Mehmet Erenler kimdir?

Erenler, Ankara'da 1946'da dünyaya geldi. 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başlayan sanatçı, 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in "Yurttan Sesler" programına katıldı.

TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan sanatçı, sonraki yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı.

Mehmet Erenler, 1980'de kendi isteğiyle atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini üstlendi. Yurt içinde ve dışında birçok konser ve seminer veren usta sanatçı, çeşitli üniversitelerde dersler sunup çok sayıda sanatçı yetiştirdi.

Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından Erenler, özellikle "açış" adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı, yaratıcılığı ve birikimiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Hala TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm hazırladı.

TRT
ÖNCEKİ HABERLER
Ekipler sanal devriyeye çıktı! 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Ekipler sanal devriyeye çıktı! 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Kene vakaları bu belirtilere dikkat! İstanbul'da KKKA görüldü mü, sakın çıplak elle dokunmayın
Kene vakaları bu belirtilere dikkat! İstanbul'da KKKA görüldü mü, sakın çıplak elle dokunmayın
Hindistan İngiltere uçağı düştü! Uçakta 242 yolcu bulunuyor
Hindistan İngiltere uçağı düştü! Uçakta 242 yolcu bulunuyor
DEM'in 'Öcalan farklı siyasi partilerle görüşmek istiyor' çıkışı gündem oldu
DEM'in 'Öcalan farklı siyasi partilerle görüşmek istiyor' çıkışı gündem oldu
Toplu iş sözleşmesi için ilk teklif yarın
Toplu iş sözleşmesi için ilk teklif yarın
Kocaeli'de 950 bin liralık vurgun yapan sahte polis yakalandı
Kocaeli'de 950 bin liralık vurgun yapan sahte polis yakalandı
Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu! Fenerbahçe mi Los Angeles FC mi?
Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu! Fenerbahçe mi Los Angeles FC mi?
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı! Tarih verdi '20'li rakamları göreceğiz" dedi
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı! Tarih verdi '20'li rakamları göreceğiz" dedi
PKK'nın fesih kararı! MSB'den flaş açıklama: Teslim olan terörist sayısında artış var
PKK'nın fesih kararı! MSB'den flaş açıklama: Teslim olan terörist sayısında artış var
Nihat Genç evli mi eşi kimdir? Nihat Genç 'ben gidersem' deyip vasiyet etmiş
Nihat Genç evli mi eşi kimdir? Nihat Genç 'ben gidersem' deyip vasiyet etmiş
Kamu görevlilerine soruşturma izni çıktı: Aralarında eski başkanlar da var
Kamu görevlilerine soruşturma izni çıktı: Aralarında eski başkanlar da var
Elon Musk'ın telefon detayı! meğer pişmanlık paylaşımından önce...
Elon Musk'ın telefon detayı! meğer pişmanlık paylaşımından önce...