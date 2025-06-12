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Ekipler sanal devriyeye çıktı! 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Ekipler sanal devriyeye çıktı! 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Erzurum'da sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan ve suç içerikli paylaşımda bulunan 40 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, geçen ay sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde sanal devriye gerçekleştirildi.

Terör örgütü propagandası yapan, devlet kurumlarına hakaret eden ve suç içerikli paylaşımda bulunan 40 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli 287 site ile hesap hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak işlem gerçekleştirildi.

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