Bolu’da ulaşıma yüzde 33 zam

Bolu’da toplu ulaşıma yüzde 33, ticari taksilere ise yüzde 25 oranında zam yapıldı. Tam bilet 25 TL’den 34 TL’ye, öğrenci bileti ise 18 TL’den 24 TL’ye yükseldi.

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Bolu’da toplu ulaşım ücretlerine ve ticari taksi tarifelerine yeni zam kararı alındı. Bolu Belediyesi’nin Haziran ayı meclis toplantısında kabul edilen kararla, şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 33, ticari taksilere ise yüzde 25 oranında zam yapıldı. Karar, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi üzerine gündeme alındı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni Fiyatlar Belli Oldu

Zam kararıyla birlikte özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 25 TL’den 34 TL’ye, öğrenci bileti ise 18 TL’den 24 TL’ye yükseldi. Bu artış, geçtiğimiz yıl Nisan ayında yapılan yüzde 63’lük zammın ardından ulaşıma yapılan ikinci büyük fiyat düzenlemesi oldu. Ticari taksiler için de tarifelere yüzde 25 oranında artış uygulanacağı bildirildi.